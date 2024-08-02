Убийства лидеров ХАМАС и «Хезболлы» «абсолютно бессмысленны» и не служат никакой цели, кроме «эго некоторых израильских мачо», считает Гидеон Леви, известный израильский журналист и писатель.

«Покушения не меняют ситуацию. Никогда не меняли и никогда не будут. А потому все эти убийства попросту не имеют цели», - сказал Леви в интервью агентству «Анадолу».

«Это не служит ничему: ни интересам Израиля, ни безопасности, ни чему. Это словно какая-то детская игра - дети, которые хотят быть Джеймсом Бондом и показать, насколько они круты», - добавил он.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в среду во время визита в Тегеран для участия в инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана. Это случилось через день после того, как командир «Хезболлы» Фуад Шукр погиб в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута.

ХАМАС и Иран обвинили Израиль в убийстве Хании, Тель-Авив же не подтвердил и не опроверг свою ответственность.

Леви подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «думает, что убийство Хании погубит ХАМАС и он [Израиль] достигнет своей цели», но это «совершенно не соответствует действительности».

«Напротив, ХАМАС сегодня не слабее, ХАМАС гораздо сильнее политически, чем до этой войны», - подчеркнул он.

«Политически ХАМАС сегодня гораздо более популярно на Западном берегу, в арабском мире, может быть, во всем мире, <…> и убийство Исмаила Хании мало что изменит», - добавил Леви.

Ссылаясь на историю убийств Израилем лидеров ХАМАС, включая его основателя шейха Ахмеда Ясина, он добавил: «Каждый раз они говорили нам, что ХАМАС разгромлено, а через несколько месяцев становилось понятно, что ХАМАС только крепнет».

По мнению Леви, череда убийств связана с целью Нетаньяху продлить и, возможно, расширить продолжающуюся войну в Газе. «Когда вы убиваете переговорщика», переговоры о прекращении огня не могут продолжаться, считает Леви.

«Нельзя получить и то, и другое», - сказал он, посетовав, что переговоры «могут быть отложены на долгое время».

«Никто всерьез не может поверить, что убийство Хании поможет освободить пленных. Напротив, оно откладывает освобождение, но это и есть цель Нетаньяху», - сказал он.

Леви добавил, что после 7 октября многие были убеждены, что карьера Нетаньяху закончена, но он социология показывает, что его рейтинг «восстанавливается».

«Нетаньяху - самый ненавидимый и самый любимый израильский политик за всю историю. Те, кто его ненавидит, ничего от него не примут, а те, кто идет за ним, примут от него все», - резюмировал он.

Леви добавил, что недавние убийства привели к эскалации и «мы все ближе к региональной войне».