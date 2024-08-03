В ночь с пятницы на субботу в нескольких городах Великобритании произошли исламофобские погромы. Ультраправые экстремисты атаковали мечети в Сандерленде, Ливерпуле и других населенных пунктах.

В Сандерленде погромщики подожгли полицейское управление, переворачивали автомобили и забрасывали камнями сотрудников ОМОНа, защищавших мечеть. В Ливерпуле произошли столкновения между ультраправыми и антирасистскими демонстрантами.

Министр образования и член парламента от Сандерленда Бриджит Филлипсон осудила беспорядки: «Сандерленд выше этого, и эти головорезы не представляют наш город».

Погромы начались после ножевого нападения на детский танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки. Подозреваемым оказался 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье руандийцев.

Несмотря на то что Руанда не является мусульманской страной, в ультраправых каналах распространилась дезинформация о том, что нападавший якобы исповедовал ислам. Это привело к быстрому росту исламофобских настроений в социальных сетях и последующим погромам.

Данные инструмента мониторинга социальных сетей Talkwalker показывают, что в начале недели наблюдался всплеск просмотров постов, в которых упоминается Саутпорт и термины, связанные с исламом, включая «мусульманин», «ислам», «исламист» или «шариат». Также выросло количество обращений к постам с упоминанием вымышленного имени, которое ультраправые выдумали подозреваемому.

Власти призывают к наказанию виновных в беспорядках и распространении ложной информации.