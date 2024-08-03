С 7 октября прошлого года в результате израильского наступления на сектор Газа погибло не менее 16 314 палестинских детей. Среди жертв 35 детей умерли от голода из-за блокады эксклава Израилем. Это следует из данных Палестинского правительственного медиа-офиса в Газе.

Кроме того, сообщается о гибели 10 980 женщин, 885 медиков, 165 журналистов и 79 сотрудников гражданской обороны. Всего, по информации местных органов здравоохранения, в Газе погибло около 39 500 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и более 91 000 получили ранения.

В ходе конфликта было обнаружено семь массовых захоронений, из которых извлечено 520 тел.

Международное сообщество осуждает действия Израиля, который игнорирует резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который приказал немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах.

Спустя почти 10 месяцев конфликта значительная часть сектора Газа лежит в руинах, а население страдает от жесткой блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.