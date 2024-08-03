Управление гражданской обороны заявило, что израильская армия разбомбила школу в районе Шейх-Рыдван на севере Газы. По предварительным данным, погибли 10 человек, среди которых были дети. Многие палестинцы получили ранения.

В баптистской больнице «Аль-Ахли» агентству «Анадолу» сообщили, что в больницу доставили тела погибших и раненых после обстрела школы «Хамама» в Газе. По словам очевидцев, некоторые классы школы полностью разрушены.

Кроме того, четверо палестинцев погибли в результате удара израильского беспилотника по городу Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA. Израильская армия подтвердила эту информацию в социальных сетях.

Ранее утром сообщалось, что пятеро палестинцев погибли в результате авиаудара по автомобилю в Тулькарме на Западном берегу.

С 7 октября прошлого года в результате израильского наступления на сектор Газа погибло не менее 16 314 палестинских детей. Среди жертв 35 детей умерли от голода из-за блокады эксклава Израилем. Это следует из данных Палестинского правительственного медиа-офиса в Газе.

Кроме того, сообщается о гибели 10 980 женщин, 885 медиков, 165 журналистов и 79 сотрудников гражданской обороны. Всего, по информации местных органов здравоохранения, в Газе погибло около 39 500 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и более 91 000 получили ранения.