Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в воскресенье опроверг заявление лидера греков-киприотов о запланированной трехсторонней встрече с главой ООН.

Реакция Татара последовала после того, как Никос Христодулидис в субботу объявил о трехсторонней встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке 13 августа, чтобы «обсудить и подготовить почву для возобновления переговоров» о будущем острова.

Татар уточнил, что такого приглашения от ООН не поступало, и повторил, что ТРСК не примет участия во встрече в нынешних условиях, ссылаясь на отсутствие надлежащей основы.

Татар подчеркнул, что позиция ТРСК остается твердой, и возврата к переговорам о федеративном решении не будет.

«Не стоит ожидать, что переговоры начнутся с того, на чем они остановились в Кран-Монтане. Поиски федерального решения там и закончились», — говорится в заявлении на президентском сайте, где упоминается о провальных переговорах 2017 года в Швейцарии.

Татар подчеркнул, что любые будущие переговоры по Кипру должны признавать суверенное равенство и международный статус ТРСК.

Он обвинил главу администрации греков-киприотов Никоса Христодулидиса в попытке оказать давление на турецкую сторону.

«Греки снова затеяли игру. Намерения греков заключаются в том, чтобы сформировать восприятие и попытаться оказать давление на турецкую сторону. Мы не поддадимся на эти игры», — сказал Татар.

«Христодулидис должен перестать гнаться за несбыточными мечтами и принять во внимание реалии острова», — добавил он.

Остров Кипр на протяжении десятилетий находится в состоянии конфликта между греками-киприотами и турками-киприотами, несмотря на ряд дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего урегулирования.

Этнические нападения, начавшиеся в начале 1960-х годов, вынудили турок-киприотов уйти в анклавы для обеспечения своей безопасности.

В 1974 году переворот греков-киприотов, направленный на аннексию острова Грецией, привел к военному вмешательству Турции в качестве державы-гаранта для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была образована ТРСК.

Турция полностью поддерживает решение о двух государствах на острове Кипр, основанное на суверенном равенстве и равном международном статусе.