4 августа в Ливане исполняется четыре года со дня катастрофического взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 220 человек.

Во второй половине дня в городе прошли несколько маршей в память о жертвах и с требованием справедливости.

Никто не понес ответственности за катастрофу 4 августа 2020 года — один из крупнейших в истории неядерных взрывов, — в результате которого пострадали не менее 6500 человек и была разрушена большая часть столицы.

Власти заявили, что взрыв был вызван пожаром на складе, где годами бессистемно хранились запасы удобрений из аммиачной селитры. Расследование застопорилось, увязнув в юридических и политических спорах.

«Полное отсутствие ответственности за такую рукотворную катастрофу поражает», — заявила в субботу специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт.

«Можно было бы ожидать, что соответствующие власти будут неустанно работать над устранением всех барьеров... но происходит обратное», — сказала она, призвав к «беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию для установления истины, справедливости и подотчетности».

В декабре 2020 года ведущий следователь Фади Саван предъявил обвинения в халатности бывшему премьер-министру Хасану Диабу и трем бывшим министрам, но в связи с усилением политического давления он был отстранен от дела.

Его преемник, Тарек Битар, безуспешно просил законодателей снять депутатскую неприкосновенность с членов парламента, которые ранее были министрами кабинета. В декабре 2021 года Битар приостановил расследование после шквала судебных исков.

Но в январе прошлого года он возобновил расследование, предъявив обвинения восьми новым подозреваемым, включая высокопоставленных сотрудников служб безопасности и главного прокурора Ливана. Последний, в свою очередь, обвинил Битара в «узурпации власти» и приказал освободить задержанных по этому делу.

С тех пор процесс снова застопорился.

Судебный чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что Битар «возобновит свои слушания, начиная со следующей недели», и намерен завершить «расследование и вынести обвинительное решение <…> к концу года».

Если прокуратура и другие соответствующие судебные органы не пойдут на сотрудничество, Битар «выдаст ордера на заочный арест» обвиняемых, добавил чиновник.

Активисты призывают ООН организовать миссию по расследованию взрыва, но ливанские чиновники неоднократно отвергали это требование.