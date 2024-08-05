Европейский союз не может признать переизбрание Николаса Мадуро на недавних президентских выборах в Венесуэле, поскольку избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальные протоколы голосования. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что ЕС с беспокойством следит за ситуацией в Венесуэле.

Совет ЕС подчеркнул, что Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) пока не опубликовал официальные протоколы голосования, что ставит под сомнение достоверность объявленных результатов. В релизе также указано, что задержка в публикации протоколов лишь усиливает сомнения относительно законности переизбрания Мадуро.

Кроме того, ЕС отметил, что копии протоколов, представленные венесуэльской оппозицией и проверенные независимыми организациями, указывают на возможную победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с «большим отрывом».

Однако Брюссель воздержался от официального признания Гонсалеса Уррутиа президентом, как это уже сделали США.

В заявлении также содержится призыв к независимой проверке избирательных записей, которую могла бы провести международная организация с высоким уровнем доверия.

Как сообщил в пятницу председатель CNE Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.