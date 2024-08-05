7 августа Турция официально подаст просьбу принять участие в рассмотрении дела о геноциде Израиля в секторе Газа, поданному Южной Африкой в Международный суд в Гааге. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

«Мы внимательно следим за процессом, в рамках которого судят Израиль в Международном Суде ООН. Мы решили вмешаться в дело и подадим заявление в среду», - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

К иску ранее присоединились Никарагуа, Колумбия, Испания и Куба.