ТУРЦИЯ
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Турция присоединится к делу против Израиля о геноциде
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил объявил о присоединении Турции к иску ЮАР против Израиля о геноциде
Турция присоединится к делу против Израиля о геноциде
Фото: страница Хакана Фидана на Х / Others
5 августа 2024 г.

7 августа Турция официально подаст просьбу принять участие в рассмотрении дела о геноциде Израиля в секторе Газа, поданному Южной Африкой в Международный суд в Гааге. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

«Мы внимательно следим за процессом, в рамках которого судят Израиль в Международном Суде ООН. Мы решили вмешаться в дело и подадим заявление в среду», - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

К иску ранее присоединились Никарагуа, Колумбия, Испания и Куба.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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