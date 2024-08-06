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Генсек ООН: Больше никаких Хиросим
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерное оружие остается реальной и актуальной угрозой
Генсек ООН: Больше никаких Хиросим
Фото: Reuters / Reuters
6 августа 2024 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил о реальной и актуальной угрозе ядерного оружия. Об этом он сказал в своем обращении, приуроченном к 79-й годовщине атомной бомбардировки японского города Хиросима, совершенной США.

«Ядерное оружие, а также угроза его применения, не остались в прошлом. Они вновь стали частью повседневной риторики в международных отношениях», — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что ядерное оружие представляет собой «реальную и актуальную угрозу, которая продолжает оставаться с нами сегодня».

6 августа 1945 года, во время Второй мировой войны, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, унесла жизни около 140 тыс. человек. Три дня спустя атомная бомба, сброшенная на город Нагасаки, привела к гибели еще примерно 74 тыс. человек.

«Уроки Хиросимы, которые когда-то направляли наши усилия по разоружению и установлению мира, были отодвинуты на задний план», — сказал Гутерриш.

Он также отметил, что несмотря на то, что некоторые страны снова «безответственно размахивают ядерным оружием», ООН стремится сохранить в памяти уроки 1945 года.

Генсек ООН призвал мировое сообщество объединиться для осуждения «такого неприемлемого поведения» и поиска новых решений для продвижения разоружения.

«Мы никогда не забудем уроки 6 августа 1945 года. Больше никаких Хиросим», — заключил Гутерриш.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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