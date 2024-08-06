Верховный суд США 5 августа отказался отложить вынесение приговора Дональду Трампу по делу о выплате денег за молчание. Решение было принято в ответ на иск штата Миссури, в котором утверждалось, что это дело нарушает права избирателей.

Генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли подал иск, в котором обжаловал решение прокурора штата Нью-Йорк наложить запрет Трампу публично комментировать ход дела. Именно в Нью-Йорке должны вынести приговор по этому обвинению. Бейли утверждает, что судебный запрет Нью-Йорка неправомерно ограничивает выступления кандидата в президенты от Республиканской партии. Кроме того, прокурор попросил суд перенести рассмотрение дела на период после выборов 5 ноября.

Верховная инстанция отклонила ходатайство Бейли, отметив, что этот вопрос спорный, потому суд оставляет в силе запрет на разглашение деталей дела. Суд оставил в силе установленный таймлайн процесса: приговор в Нью-Йорке должен быть вынесен 18 сентября.

Трамп был признан виновным в мае в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть выплату в размере $130 тыс. актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США в 2016 году.

Прокуроры заявили, что выплата была предназначена для поддержки его президентской кампании в 2016 году, когда он победил демократа Хиллари Клинтон.

Трамп, кандидат от Республиканской партии на выборах в этом году, отрицает, что у него были связи с Дэниелс, и пообещал обжаловать свой приговор после вынесения приговора, назначенного на сентябрь.

В середине июля суд во Флориде постановил прекратить расследование против Трампа по другому уголовному делу о незаконном хранении секретных документов. Экс-президент заявил, что прекращение расследования во Флориде стало первым шагом к закрытию всех дел против него.