Компания Meta извинилась за удаление поста премьер-министра Малайзии, в котором он выразил соболезнования покойному политическому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании.

31 июля премьер-министр Анвар Ибрагим разместил в Facebook и Instagram видеозапись своего телефонного разговора с представителем ХАМАС, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством Хании Израилем, а также соболезнования и фотографию с последней встречи малазийского лидера с Ханией в Катаре в мае.

Однако этот пост был удален компанией Meta, что разозлило Ибрагима и правительство Малайзии, так как это был уже второй подобный инцидент с мая, когда компания удалила посты малайзийского премьера, связанные с его встречей с лидером ХАМАС. После первого инцидента Meta восстановила посты и заявила, что удаление было ошибкой.

В Куала-Лумпуре осудили удаление контента, назвав его несправедливым, дискриминационным и подавляющим свободу слова, особенно на фоне растущих споров вокруг предвзятого отношения Meta к пропалестинскому контенту с одной стороны и просионистскому — с другой.

В понедельник на этой неделе министр связи Малайзии и члены офиса премьер-министра встретились с представителями Meta, чтобы получить объяснения по поводу этого последнего инцидента.

В результате сегодня представитель Meta принес извинения правительству Малайзии, сообщив информационному агентству Reuters, что удаление было «операционной ошибкой», и заверив, что компания восстановила посты с «правильной маркировкой новостей».