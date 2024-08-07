ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Вторжение ВСУ в Курскую область
Российские военные обозреватели пишут о захвате ВСУ трех российских деревень. Город Суджа Курской области практически эвакуирован, а в соседних селах продолжаются бои
Вторжение ВСУ в Курскую область
Фото: Reuters / Others
7 августа 2024 г.

Украинские войска заняли 3 населенных пункта Курской области РФ в результате прорыва границы во вторник. Об этом заявил близкий к российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». Согласно сообщению, речь идет о деревнях Дарьино, Николаево-Дарьино и Свердликово. Тот же канал сообщает о продолжающихся боях в соседних селах Олешня и Гончаровка.

По данным военного обозревателя и автора «Рыбаря» Михаила Звинчука, на территорию РФ зашли около 400 украинских солдат, находящихся под прикрытием порядка двух тысяч военных, стоящих вдоль границы. По мнению автора канала, операция вторжения была тщательно подготовлена.

Другие провоенные российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ продвигаются к городу Суджа Курской области, который практически полностью эвакуирован. Минобороны РФ и местные власти не публикуют подробностей о боевой обстановке в окрестностях прорыва границы.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что российские военные продолжают сдерживать натиск ВСУ, и объявил о сборе донорской крови в регионе. Он также сообщил, что минувшей ночью украинские БПЛА атаковали окрестности Суджи, в результате чего, по его словам, погибли двое, три человека — среди них двое детей — были ранены.

В общей сложности, как сообщает ТАСС, число пострадавших с начала вторжения ВСУ в Курскую область достигло 28 человек. Об этом агентству сообщили медики. По сообщениям властей, за время приграничных боев погибли трое россиян.

Минобороны РФ сообщило утром в среду, что в течение ночи были уничтожены три украинских БПЛА над Белгородской, четыре — над Курской, и по два — над Ростовской и Воронежской областями.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us