Украинские войска заняли 3 населенных пункта Курской области РФ в результате прорыва границы во вторник. Об этом заявил близкий к российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». Согласно сообщению, речь идет о деревнях Дарьино, Николаево-Дарьино и Свердликово. Тот же канал сообщает о продолжающихся боях в соседних селах Олешня и Гончаровка.

По данным военного обозревателя и автора «Рыбаря» Михаила Звинчука, на территорию РФ зашли около 400 украинских солдат, находящихся под прикрытием порядка двух тысяч военных, стоящих вдоль границы. По мнению автора канала, операция вторжения была тщательно подготовлена.

Другие провоенные российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ продвигаются к городу Суджа Курской области, который практически полностью эвакуирован. Минобороны РФ и местные власти не публикуют подробностей о боевой обстановке в окрестностях прорыва границы.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что российские военные продолжают сдерживать натиск ВСУ, и объявил о сборе донорской крови в регионе. Он также сообщил, что минувшей ночью украинские БПЛА атаковали окрестности Суджи, в результате чего, по его словам, погибли двое, три человека — среди них двое детей — были ранены.

В общей сложности, как сообщает ТАСС, число пострадавших с начала вторжения ВСУ в Курскую область достигло 28 человек. Об этом агентству сообщили медики. По сообщениям властей, за время приграничных боев погибли трое россиян.

Минобороны РФ сообщило утром в среду, что в течение ночи были уничтожены три украинских БПЛА над Белгородской, четыре — над Курской, и по два — над Ростовской и Воронежской областями.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.