Иман Хелиф победила в полуфинале боксерку Джанджем Суваннапхенг из Таиланда и вышла в финал Олимпиады в весовой категории до 66 кг среди женщин. В финале 9 августа она выступит против Ян Лю из Китая.

Более 1000 алжирских болельщиков танцевали в проходах стадиона «Ролан Гаррос‎»‎. Многие женщины были в хиджабах, размахивали флагами и скандировали имя Хелиф.

Пока остальной мир обсуждает противоречивую ситуацию, связанную с гендерной принадлежностью Иман Хелиф, она продолжает бороться, побеждая каждого соперника шквалом точных ударов. Она так легко победила Джанджем Суваннапхенг из Таиланда в полуфинальном поединке, выиграв каждый раунд со счетом 5:0, что в этом бою было мало интриги. С самого начала казалось мало сомнений в том, кто победит. В какой-то момент она отбросила Суваннапхенг назад, что привело к тому, что рефери начал отсчет.

После того как Хелиф покинула ринг, она направилась к трибунам под приветственные возгласы десятков алжирских болельщиков. С каждым боем число фанатов спортсменки увеличивалось. И это несмотря на то, что лидеры боксерской федерации IBA пытались разжечь гнев на Играх в Париже, повторяя свои бездоказательные обвинения, что тесты показали наличие у Хелиф хромосом XY, которые обычно встречаются у мужчин.

Впоследствии организаторы Олимпиады встали на сторону спортсменки и запретили лидерам федерации участвовать в мероприятиях. Хотя год назад IBA запретила Хелиф участвовать в чемпионатах мира на основании мазков и анализов крови, которые показали, что она не была квалифицирована для участия в женских соревнованиях. Однако анализы Международного олимпийского комитета доказали обратное.

Алжирская диаспора в Париже массово поддержала Иман Хелиф, что отражает то, как события последних двух недель были восприняты на родине — как попытки Италии и международной федерации бокса принизить спортсменку родом из Алжира только из-за ее происхождения.

Теперь Иман Хелиф ждет финальный поединок с соперницей из Китая. Финал пройдет в Париже 9 августа.