Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление России в Украине должно завершиться через полтора-два месяца. По его словам, наступательный потенциал любой стороны не превышает двух месяцев, основываясь на опыте 10-летней войны.

«Через полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает», — отметил Буданов.

Он также предупредил о возможных новых попытках России наступать после периода затишья и подчеркнул важность упреждающих действий Украины.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о значительных потерях украинских войск за последние два месяца: более 115 тыс. человек и 3 тыс. единиц бронетехники. По его словам, российские войска заняли 420 квадратных километров территории с середины июня.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.