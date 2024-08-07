Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о подаче заявления в Международный суд ООН о вступлении Турции в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля. Это решение подчеркивает растущую обеспокоенность Турции ситуацией в Газе и стремление привлечь Израиль к ответственности за свои деяния в палестинском эксклаве.

«Мы только что представили в Международный суд ООН наше заявление о вступлении в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля. Израиль, воодушевленный безнаказанностью за совершенные преступления, с каждым днем убивает все больше невинных палестинцев. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить геноцид; оно должно оказать необходимое давление на Израиль и его сторонников. Турция приложит все усилия на этом пути», — написал Фидан в соцсетях.

Турция стала седьмой страной, присоединившейся к иску, инициированному ЮАР против Израиля. Ранее аналогичные заявления подали Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина и Испания.