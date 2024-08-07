Военно-воздушные и военно-морские силы США, Австралии, Канады и Филиппин провели совместные учения в спорных водах Южно-Китайского моря. Целью этих маневров заявлено «укрепление международного права и обеспечение свободного прохода в Индо-Тихоокеанском регионе», где Китай продолжает усиливать свои территориальные притязания.

Совместное заявление, выпущенное главами вооруженных сил и оборонных ведомств стран-участниц, подчеркнуло общую приверженность соблюдению международного правопорядка. По словам главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэля Папаро, учения направлены на решение общих морских проблем и демонстрацию решимости поддерживать стабильность в регионе.

Филиппинский контр-адмирал Рой Тринидад отметил, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны, но являются выражением коллективной поддержки международного правопорядка.

В тот же день Китай заявил о проведении боевого патрулирования в районе отмели Скарборо, спорной территории в Южно-Китайском море. Командование Южного театра военных действий Китая отметило, что все «военные действия, нарушающие порядок в Южно-Китайском море», находятся под контролем.

Китай продолжает претендовать на значительную часть Южно-Китайского моря, что вызывает конфликтные ситуации с рядом других стран, включая Филиппины и Вьетнам. Притязания Китая ограничивают доступ этих государств к традиционным рыболовным районам и препятствуют разведке нефти и газа в некоторых зонах.