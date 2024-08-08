Президент США Джо Байден заявил, что он «вовсе не уверен», что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти в случае поражения его оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он же говорит серьезно. Все эти слова о том, что «если мы проиграем, будет кровавая бойня, это будут украденные [выборы]», — сказал Байден корреспонденту CBS News Роберту Косте в своем первом интервью после того, как он объявил, что выбывает из президентской гонки 2024 года и поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Интервью выйдет в эфир в программе «Воскресное утро CBS News» в воскресенье, 11 августа.

«Посмотрите, что они пытаются сделать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса, — сказал Байден. — Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь».

Комментарии Трампа о «кровавой бане» на предвыборном митинге в Огайо в марте вызвали дискуссии: однопартийцы Байдена выразили тревогу, а Трамп и его союзники заявили, что речь шла об экономических последствиях торговой политики США.

Тогда представитель кампании Байдена Джеймс Сингер сказал, что это свидетельствует о том, что Трамп «хочет еще одного 6 января, но американский народ нанесет ему еще одно поражение на выборах в ноябре, потому что он [американский народ — ред.] считает его экстремизм, тягу к насилию и жажду мести неприемлемыми».

Но представители кампании Трампа заявили, что это «искажение» слов их кандидата, а сам Трамп написал в социальных сетях, что СМИ «притворились шокированными моим использованием слова BLOODBATH [кровавая баня — ред.], хотя они прекрасно понимали, что я просто имел в виду импорт [автомобилей]».

Когда во время июньских дебатов его спросили, примет ли он результаты ноябрьских выборов, Трамп ответил, что примет их, «если это будут честные, законные и хорошие выборы», вновь охарактеризовав ситуацию после выборов 2020 года как «мошенничество».