Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал создание «неделимого пространства безопасности» на территории стран региона приоритетом в оборонном сотрудничестве центральноазиатских государств. Он также отметил актуальность этой идеи в связи с сегодняшними глобальными событиями.

«Из-за сохранения сложной международной обстановки вокруг Центральной Азии возникла необходимость региональной кооперации в сфере обороны», — президент Казахстана в статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан участвуют в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организацию сотрудничества (ШОС). В последнюю, помимо указанных стран региона, входит и Узбекистан.

Ключевыми приоритетами государств Центральной Азии являются формирование «неделимого пространства безопасности», поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения.

Токаев подчеркивает также важность активного взаимодействия с ООН и другими региональными и международными организациями в области обороны.

Президент Казахстана не ограничился в своей статье только вопросами обороны в контексте региональной кооперации. Он также отметил формирование цивилизационной идентичности, совершенствование экономического потенциала (например, преодоление ресурсной зависимости), превращение региона в транспортный и логистический хаб и общие правила в сфере природопользования в качестве важнейших направлений сотрудничества.