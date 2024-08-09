Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем в Стамбуле, где резко осудил действия Израиля в секторе Газа.

Фидан подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в бойне в палестинском эксклаве и призвал к международному давлению на Израиль для обеспечения доступа гуманитарной помощи в регион. Он также заявил о поддержке Турцией иска о геноциде, поданного Южной Африкой против Израиля в Международный суд ООН.

«Регион не может выдержать больше напряженности, конфликтов или войн. Израиль необходимо остановить», — заявил Фидан.

Министр обратился к странам, поддерживающим Израиль, с требованием повлиять на действия еврейского государства. «Ясно, кто усиливает напряженность. Прекратите обвинять не те стороны. Для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке необходимо обуздать действия Израиля. Те, кто безоговорочно поддерживает Израиль, являются соучастниками бойни в Газе», — заявил дипломат.

Фидан подчеркнул приверженность Турции миру и стабильности в регионе, призвав к немедленному прекращению агрессивной политики Израиля.

Визит Ибрагимовича в Турцию направлен на обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Газе и других региональных вопросов с турецкими официальными лицами.