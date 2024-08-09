Как и большинство бывших стран — союзников СССР, а ныне — участников НАТО, Чешская Республика в течение многих лет не выполняла плановые показатели по набору в армию и с трудом поддерживала численность личного состава. В результате армейские подразделения оказались недоукомплектованными и неспособными достичь боеготовности, а война в Украине стала ярким напоминанием о потенциальной угрозе для региона.

Генерал Карел Рехка, глава чешских вооруженных сил, назвал нынешнюю систему неустойчивой.

«Мы хотим сдержать любого потенциального противника в будущем, - говорит Рехка. - Если мы ничего не сделаем с нехваткой людских ресурсов в армии... это может означать, что мы не сможем сохранить наш мир и сдержать любого потенциального врага».

«Мы ничего не можем сделать без людей - если мы модернизируем оборудование, но не имеем достаточно компетентных и мотивированных людей, это все напрасно потраченные деньги», -добавил чешский генерал.

В 2021 году чехи достигли 56 % поставленной цели по набору, а в 2022 году, согласно последним армейским данным, этот показатель увеличился уже до 85 %.

Чехи не одиноки в стремлении реанимировать готовность к обороне. Другие страны Восточной Европы также испытывают трудности с набором новых и удержанием опытных солдат.

В Польше правительство и военные заявляют, что они достигают целевых показателей по набору, планируя увеличить лимиты призыва. Однако их критики сомневаются в реалистичности цели по созданию армии, состоящей из 300 тыс. солдат. Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится увеличить расходы на оборону до уровня, близкого к 5% ВВП. Недавно в Польше была запущена кампания по набору в армию под названием «Каникулы с армией», которая предусматривает базовую военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет в течение 28 дней.

Однако данные польского Минобороны показывают, что, несмотря на рост числа новобранцев по последним имеющимся данным, в 2023 году службу покинули рекордные 9 тыс. профессиональных солдат.

Полковник Богдан Сова, глава Управления организации и набора в Генеральном штабе Польши, объяснил, что существует значительная группа тех, кто покидает армию всего через несколько лет после начала службы.

«Мы пытаемся подготовить для них более привлекательные предложения, создавая новые финансовые стимулы», - сказал он.

Вооруженные силы Венгрии не публиковали обновленные данные о призыве. В стране недавно запустили кампанию в СМИ с использованием билбордов, рекламы и даже телесериала на военную тематику, который должен выйти в эфир к концу 2024 года.

В Румынии правительство начало призыв в армию на фоне последних данных Минобороны. Согласно статистике ведомства, 43 % офицерских должностей пустовали, а также недоукомплектованными оказались 23 % мест среди солдатского состава и других профессиональных позиций, связанных с обороной.