Израильский авиаудар по школе, где укрывались перемещенные лица, привел к гибели более 100 палестинцев и ранению десятков палестинцев, сообщило правтельство Газы. Израильские военные, как и ранее в подобных случаях, заявили, что целью удара был командный центр ХАМАС.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что три израильские ракеты попали в школу Аль Табин, расположенную в районе Аль Дарадж города Газа. Там описали инцидент как «ужасающую бойню», при этом некоторые тела были охвачены огнем.

Атака произошла во время утренней молитвы, что привело к многочисленным жертвам. По сообщениям местных СМИ, в момент удара в молитвенном зале находилось около 250 человек.

«ВВС нанесли удар по центру управления и контроля, где укрывались командиры и оперативники ХАМАС», — заявили в израильской армии. Военные утверждают, что приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. Доказательств в подтверждение этих утверждений предоставлено не было.

Медиа-офис правительства Газы охарактеризовал инцидент как «преступление геноцида и этнической чистки против нашего палестинского народа».

Этот удар является частью широкомасштабного израильского вторжения на Газу, начавшегося после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. С начала конфликта, по данным палестинского Министерства здравоохранения, погибло почти 40 000 палестинцев.

ООН сообщает, что 477 из 564 школ в Газе были прямо поражены или повреждены в ходе войны. Более 1,9 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, многие из них сейчас находятся в палаточных лагерях на побережье.

США, Египет и Катар пытаются возобновить переговоры о прекращении огня, назначив новый раунд на четверг. Одновременно растут опасения более широкого конфликта с участием Ирана и «Хезболлы».