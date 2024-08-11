Оппозиционные партии в Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК) выразили недовольство увеличением военного присутствия США. Претензии протестующих касались посещения военными кипрских портов и ситуации в Газе.

В пятницу американский военный корабль, прибывший на остров, был встречен демонстрантами.

В заявлении главной оппозиционной партии, Прогрессивной партии трудящихся (AKEL), подчеркивается растущее присутствие американских военных кораблей на Южном Кипре и обвиняется правительство в том, что оно втягивает остров в повышенную напряженность, позволяя концентрировать иностранные военные силы.

«Напряженная военная обстановка в регионе создает фатальные риски для безопасности всех стран и народов в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Весь наш регион стоит перед угрозой масштабного пожара с неисчислимыми и драматическими последствиями», — говорится в заявлении партии.

«В этом контексте продолжающаяся концентрация американских военных сил на нашем острове, как внутри, так и за пределами британских баз, усиливает риски и опасения», — продолжается в сообщении.

Там же отметили, что остров не должен быть базой для иностранных армий, а должен стать «мостом мира и гуманитарной помощи», и призвали власти ГАЮК действовать в этом направлении.

В рамках программы посещения порта американский десантно-штурмовой корабль USS Wasp, прибывший в пятницу в порт Лимассола, вызвал протест со стороны жителей, в том числе пропалестинских активистов.

Демонстранты заявили, что военные на корабле поддерживают геноцид в Газе, и требовали от властей прекращения поддержки США и Израиля.