ПОЛИТИКА
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На Эйфелеву башню в Париже залез человек
В последний день Олимпиады на главную достопримечательность Парижа забрался неизвестный — на полпути к вершине его остановила полиция
На Эйфелеву башню в Париже залез человек
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

В воскресенье, в последний день Олимпийских игр, некий альпинист поднялся на северную сторону Эйфелевой башни в Париже. На полпути до вершины его остановила полиция. Об этом сообщили французские СМИ.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как скалолаз с обнаженным торсом и без снаряжения огибает олимпийские кольца, закрепленные на башне на время Олимпиады.

На одном из видео слышно, как ухмыляющийся альпинист говорит прохожим: «Чертовски тепло, не правда ли?». В этот момент полиция выпроваживает его со смотровой площадки.

Представитель парижской полиции заявил, что у них пока нет достаточных сведений для комментариев. Компания — оператор башни пока также не высказывалась об инциденте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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