В воскресенье, в последний день Олимпийских игр, некий альпинист поднялся на северную сторону Эйфелевой башни в Париже. На полпути до вершины его остановила полиция. Об этом сообщили французские СМИ.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как скалолаз с обнаженным торсом и без снаряжения огибает олимпийские кольца, закрепленные на башне на время Олимпиады.

На одном из видео слышно, как ухмыляющийся альпинист говорит прохожим: «Чертовски тепло, не правда ли?». В этот момент полиция выпроваживает его со смотровой площадки.

Представитель парижской полиции заявил, что у них пока нет достаточных сведений для комментариев. Компания — оператор башни пока также не высказывалась об инциденте.