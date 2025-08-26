Армения и Великобритания договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Такое решение отражено в совместном заявлении, распространенном пресс-службой МИД Армении по итогам второго раунда стратегического диалога.

Согласно документу, стороны намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В частности, речь идет о проведении высокоуровневых контактов, обмене военными атташе, усилении взаимодействия в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.

Особое внимание уделяется экономическому направлению. Армения и Великобритания подчеркнули важность развития деловых связей, поддержки инклюзивного роста, проведения реформ и диверсификации экономики, в том числе при содействии международных финансовых институтов. В рамках диалога обсуждалась подготовка соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.