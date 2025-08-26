Армения и Великобритания договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Такое решение отражено в совместном заявлении, распространенном пресс-службой МИД Армении по итогам второго раунда стратегического диалога.
Согласно документу, стороны намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В частности, речь идет о проведении высокоуровневых контактов, обмене военными атташе, усилении взаимодействия в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.
Особое внимание уделяется экономическому направлению. Армения и Великобритания подчеркнули важность развития деловых связей, поддержки инклюзивного роста, проведения реформ и диверсификации экономики, в том числе при содействии международных финансовых институтов. В рамках диалога обсуждалась подготовка соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Великобритания приветствовала договоренности, достигнутые в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном, назвав их важным шагом к нормализации отношений Еревана и Баку.
Второй раунд стратегического диалога прошел под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и государственного секретаря Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути. Первый раунд состоялся в 2023 году в Лондоне.