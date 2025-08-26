Президент США Дональд Трамп за последние недели четыре раза пытался поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако индийский лидер отказался от разговора. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание отмечает, что Моди «обижен» на слова Трампа о «мертвой экономике» Индии, а также на решение Вашингтона ввести дополнительные 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров. С 27 августа общая ставка пошлины на поставки из Индии в США составит 50%.

В Нью-Дели назвали эти шаги «несправедливыми и неоправданными» и продолжили закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США.

По информации FAZ, американская делегация должна была посетить Индию для переговоров о торговой сделке до вступления новых пошлин в силу, но визит отменен.