Президент США Дональд Трамп за последние недели четыре раза пытался поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако индийский лидер отказался от разговора. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Издание отмечает, что Моди «обижен» на слова Трампа о «мертвой экономике» Индии, а также на решение Вашингтона ввести дополнительные 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров. С 27 августа общая ставка пошлины на поставки из Индии в США составит 50%.
В Нью-Дели назвали эти шаги «несправедливыми и неоправданными» и продолжили закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США.
По информации FAZ, американская делегация должна была посетить Индию для переговоров о торговой сделке до вступления новых пошлин в силу, но визит отменен.
Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели осложнились и из-за высказываний Трампа о готовности развивать отношения с Пакистаном вскоре после того, как весной он объявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном.
«Американская концепция «Индо-Тихоокеанского» альянса, в котором Индия будет играть центральную роль в сдерживании Китая со стороны США, терпит крах», — цитирует FAZ со-директора Индийско-китайского института при Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке Марка Фрейзера.
По его словам, Индия не стремится брать на себя обязательства по сдерживанию Китая, так как страны имеют «общие стратегические интересы», а китайские инвестиции способны поддержать индийскую экономику.
На фоне угроз Вашингтона Моди впервые за семь лет посетил Китай. По итогам визита министр иностранных дел Китая Ван И сообщил о достигнутом консенсусе по началу переговоров о делимитации границы.