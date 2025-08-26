Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, большая часть которых хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает The Guardian.
По словам де Вевера, российские средства следует оставить замороженными до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто», — сказал он.
После начала войны западные государства заморозили около 300 млрд евро российских активов в своих юрисдикциях. С тех пор продолжается дискуссия о том, как именно использовать эти средства для помощи Украине.
«Это как гусь, несущий золотые яйца», — сказал де Вевер.
В настоящее время страны «Группы семи» совместно с Евросоюзом используют доходы от прибыли по этим активам для финансирования займа на сумму 50 млрд долларов для Украины.
В июле Европейский парламент призвал государства ЕС конфисковать замороженные российские государственные активы и направить их на оборону и восстановление Украины.