Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7–8 августа и подписанные там документы стали значимым шагом в нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита в Вашингтон.
«Политика, проводимая Азербайджаном, достигла своего логического пика. В результате решительно проводимой внешней политики урегулирование конфликта соответствовало нашим национальным интересам. Даже в самые сложные времена Азербайджан не допустил легитимации оккупации», — сказал министр.
Байрамов отметил, что Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты решений, противоречащие его интересам, и всегда добивался справедливости. По его словам, с ростом экономической и политической мощи страна стала одним из влиятельных акторов региона.
«Мы никогда не сворачивали с избранного пути в борьбе за правду и справедливость и в итоге одержали победу», — заявил он.
Глава МИД сообщил, что Баку исключил Минскую группу ОБСЕ из процесса урегулирования.
«Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения прочного мира в регионе и открыто заявил, что карабахский вопрос является внутренним делом страны. Несмотря на определенные успехи в мирных переговорах с Арменией, быстрое вооружение Армении стало главным препятствием для завершения процесса нормализации», — подчеркнул Байрамов.
По его словам, обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур уже направлено странам организации.
«Решение ожидается 1 сентября», — добавил он.
Байрамов отметил, что парафирование мирного соглашения в США вместо его немедленного подписания показывает последовательность позиции Азербайджана. Он напомнил, что Армения до конца января не соглашалась на отдельные положения соглашения, включая отзыв исков из судов и недопущение размещения третьих сил на границе.
«Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне, подтверждает повестку Азербайджана в области установления мира», — сказал министр.
Он подчеркнул, что отмена поправки № 907 президентом США Дональдом Трампом была подписана в присутствии Ильхама Алиева. По словам Байрамова, этот шаг отражает истинную суть азербайджано-американского партнерства.
«Мы надеемся, что команда президента Трампа будет работать с Конгрессом над полной отменой этой поправки», — отметил он.
Глава МИД добавил, что Баку ожидает от Еревана внесения изменений в армянскую Конституцию и устранения территориальных претензий к Азербайджану для подписания мирного соглашения.
В совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особое внимание уделено обеспечению беспрепятственной связи с Нахчыванской Автономной Республикой.
«Зангезурский коридор, часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит целостную связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности», — заявил Байрамов.