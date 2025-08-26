Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7–8 августа и подписанные там документы стали значимым шагом в нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита в Вашингтон.

«Политика, проводимая Азербайджаном, достигла своего логического пика. В результате решительно проводимой внешней политики урегулирование конфликта соответствовало нашим национальным интересам. Даже в самые сложные времена Азербайджан не допустил легитимации оккупации», — сказал министр.

Байрамов отметил, что Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты решений, противоречащие его интересам, и всегда добивался справедливости. По его словам, с ростом экономической и политической мощи страна стала одним из влиятельных акторов региона.

«Мы никогда не сворачивали с избранного пути в борьбе за правду и справедливость и в итоге одержали победу», — заявил он.

Глава МИД сообщил, что Баку исключил Минскую группу ОБСЕ из процесса урегулирования.

«Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения прочного мира в регионе и открыто заявил, что карабахский вопрос является внутренним делом страны. Несмотря на определенные успехи в мирных переговорах с Арменией, быстрое вооружение Армении стало главным препятствием для завершения процесса нормализации», — подчеркнул Байрамов.

По его словам, обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур уже направлено странам организации.

«Решение ожидается 1 сентября», — добавил он.