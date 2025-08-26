ПОЛИТИКА
Азербайджан исключает Минскую группу ОБСЕ из переговоров
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку исключил Минскую группу ОБСЕ из процесса урегулирования и ожидает ее окончательного закрытия 1 сентябре
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов / Reuters
26 августа 2025 г.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7–8 августа и подписанные там документы стали значимым шагом в нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита в Вашингтон.

«Политика, проводимая Азербайджаном, достигла своего логического пика. В результате решительно проводимой внешней политики урегулирование конфликта соответствовало нашим национальным интересам. Даже в самые сложные времена Азербайджан не допустил легитимации оккупации», — сказал министр.

Байрамов отметил, что Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты решений, противоречащие его интересам, и всегда добивался справедливости. По его словам, с ростом экономической и политической мощи страна стала одним из влиятельных акторов региона.

«Мы никогда не сворачивали с избранного пути в борьбе за правду и справедливость и в итоге одержали победу», — заявил он.

Глава МИД сообщил, что Баку исключил Минскую группу ОБСЕ из процесса урегулирования.

«Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения прочного мира в регионе и открыто заявил, что карабахский вопрос является внутренним делом страны. Несмотря на определенные успехи в мирных переговорах с Арменией, быстрое вооружение Армении стало главным препятствием для завершения процесса нормализации», — подчеркнул Байрамов.

По его словам, обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур уже направлено странам организации.

«Решение ожидается 1 сентября», — добавил он.

Байрамов отметил, что парафирование мирного соглашения в США вместо его немедленного подписания показывает последовательность позиции Азербайджана. Он напомнил, что Армения до конца января не соглашалась на отдельные положения соглашения, включая отзыв исков из судов и недопущение размещения третьих сил на границе.

«Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне, подтверждает повестку Азербайджана в области установления мира», — сказал министр.

Он подчеркнул, что отмена поправки № 907 президентом США Дональдом Трампом была подписана в присутствии Ильхама Алиева. По словам Байрамова, этот шаг отражает истинную суть азербайджано-американского партнерства.

«Мы надеемся, что команда президента Трампа будет работать с Конгрессом над полной отменой этой поправки», — отметил он.

Глава МИД добавил, что Баку ожидает от Еревана внесения изменений в армянскую Конституцию и устранения территориальных претензий к Азербайджану для подписания мирного соглашения.

В совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особое внимание уделено обеспечению беспрепятственной связи с Нахчыванской Автономной Республикой.

«Зангезурский коридор, часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит целостную связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности», — заявил Байрамов.

