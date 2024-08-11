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Глава МИД Китая высказался об убийстве Исмаила Хании
Министр иностранных дел Китая Ван И провел разговор с иранским коллегой, в ходе которого решительно осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Глава МИД Китая высказался об убийстве Исмаила Хании
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье заявил, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране подрывает переговорный процесс о прекращении огня в Газе. Об этом сообщается в заявлении МИД КНР.

«Китай решительно выступает против убийства и решительно осуждает его, считая, что такая практика серьезно нарушает основные нормы международных отношений, серьезно посягает на суверенитет, безопасность и достоинство Ирана, напрямую подрывает переговорный процесс о прекращении огня в Газе и влияет на региональный мир и стабильность», — сказал И в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери.

[Ван] И добавил, что Китай всегда поддерживал все стороны в защите их законных прав и интересов, особенно Палестину в восстановлении ее законных прав.

Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета, безопасности и национального достоинства в соответствии с законом, говорится в заявлении.

Глава МИД КНР также выразил готовность поддерживать тесную связь с Ираном.

Багери, в свою очередь, заявил, что Тегеран будет «решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность и в то же время будет привержен поддержанию региональной безопасности и стабильности».

Хания был убит в Тегеране 31 июля после того, как днем ранее он присутствовал на инаугурации президента Масуда Пезешкиана.

ХАМАС и Иран обвинили Израиль в убийстве Хании, в то время как Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою ответственность.

Иран пообещал «сурово наказать» Израиль за убийство Хании на иранской территории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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