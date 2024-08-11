Жители покинули свои дома в деревне Варнава недалеко от Афин в воскресенье, пока пожарные команды пытались сдержать быстро распространяющийся лесной пожар, разгоревшийся из-за жаркой и ветреной погоды.
Более 250 пожарных при поддержке 12 самолетов и семи вертолетов боролись с огнем, который вспыхнул в 15:00 и быстро охватил деревню в 35 км к северу от Афин.
К позднему вечеру густое облако коричневого дыма нависло над некоторыми районами столицы.
Власти разослали предупреждения об эвакуации в пять близлежащих районов.
«Огонь проник в деревню в течение 10 минут. Ветер был очень сильный», — рассказала Skai TV жительница Варнавы, которая покинула свой дом с детьми и собакой.
Представитель пожарной бригады Вассилис Ватракогианнис сказал, что пожар разгорелся до колоссальных размеров из-за штормового ветра.
Пламя высотой до 25 метров поглотило деревья и кустарники.
Сотни лесных пожаров вспыхнули этим летом по всей Греции, где после самой теплой зимы были зафиксированы самые жаркие июнь и июль за всю историю страны.
Другой пожар в лесном массиве недалеко от города Мегара к западу от Афин был ликвидирован к полудню воскресенья, сообщила пожарная бригада.
В воскресенье и понедельник в нескольких других регионах Греции действовал режим повышенной пожарной опасности.
В субботу министр климатических кризисов и гражданской обороны Вассилис Кикилиас заявил, что он призвал к чрезвычайным мерам с привлечением армии, полиции и добровольцев для борьбы с лесными пожарами до 15 августа.
«Ожидаются чрезвычайно высокие температуры и опасные погодные условия, — сказал он. — Половина Греции окажется в зоне риска».
«Мы ожидаем очень сложную неделю, — сказал Костас Лагувардос, директор по исследованиям Афинской обсерватории.
В июне и июле температура выше нормы была зарегистрирована в 57 из 61 дня, добавил он. По прогнозам, в Греции будет зафиксировано самое жаркое лето за всю историю страны.