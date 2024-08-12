ПОЛИТИКА
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Джавад Зариф уходит с поста вице-президента Ирана
Бывший глава МИД страны и главный переговорщик по ядерной сделке 2015 года продержался на посту вице-президента две недели и подал прошение об отставке
Джавад Зариф уходит с поста вице-президента Ирана
Reuters / Reuters
12 августа 2024 г.

Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, который вел переговоры по исторической ядерной сделке 2015 года с крупными мировыми державами, 12 августа объявил, что уходит в отставку со своего нового поста вице-президента. Это произошло менее чем через две недели после того, как новоизбранный президент-реформист Масуд Пезешкиан выбрал его своим заместителем.

«Я ушел в отставку с должности вице-президента по стратегическим вопросам на прошлой неделе», — написал Зариф в соцсети X.

Зариф назвал несколько причин своей отставки, в первую очередь разочарование составом недавно предложенного кабинета министров из 19 членов.

«Мне стыдно, что я не смог достойно реализовать экспертное мнение комитетов (ответственных за отбор кандидатов) и добиться включения женщин, молодежи и этнических групп, как я обещал», — подчеркнул Зариф.

В воскресенье Пезешкиан представил свой кабинет, в который вошла всего одна женщина, на утверждение парламента. На пост главы МИД президент предложил главного прагматика министерства Аббаса Арагчи, который также участвовал в переговорах по ядерной сделке.

Предложенный список вызвал критику со стороны некоторых представителей реформистского лагеря Ирана, в том числе из-за включения в правительства консерваторов из кабинета покойного президента Ибрагима Раиси.

Зариф отметил, что после назначения на пост вице-президента он также столкнулся с давлением, поскольку его дети имеют гражданство США.

«Мое сообщение нельзя считать признаком сожаления или разочарования в дорогом докторе Пезешкиане или противодействия реализму; скорее это означает сомнение в моей полезности в качестве вице-президента по стратегическим вопросам», — написал Зариф, отметив, что вернется в академические круги и будет меньше внимания уделять внутренней политике Ирана.

Зариф, который был главным дипломатом Ирана с 2013 по 2021 год в правительстве умеренного президента Хасана Рухани, стал известен на международной арене во время длительных переговоров по соглашению 2015 года, известному как ядерная сделка.

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