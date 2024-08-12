Израиль расширил приказы об эвакуации в Хан-Юнусе в южной части сектора Газа, причем объявление было сделано ночью. Десятки тысяч палестинских жителей и перемещенных семей были вынуждены уходить в неизвестность под покровом темноты, пока вокруг них раздавались взрывы от танковых обстрелов.

Приказ об эвакуации был опубликован спустя сутки после израильского авиаудара по школе в городе Газа, где укрывались перемещенные палестинцы.

По данным Минздрава эксклава, в результате удара погибли по меньшей мере 90 человек. Это вызвало международный протест против израильской агрессии.

Израильские военные утверждают, что ударили по командному пункту ХАМАС. Однако в палестинском движении опровергли эти заявления, подчеркивая, что в школе укрывались мирные жители.

Позже 11 августа в результате израильского авиаудара возле рынка Хан-Юнус в центре города погибли четыре палестинца, несколько других получили ранения. Местные жители сообщили агентству Reuters, что были взорваны два многоэтажных здания.

Новый приказ об эвакуации в Хан-Юнусе охватывает все районы в центре, на востоке и западе города — это делает этот приказ одной из крупнейших подобных мер за 10 месяцев конфликта. Эвакуация началась спустя два дня после того, как израильские танки вернулись на восток города.

Филипп Лаззерини, глава агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР, сказал, что люди в Газе оказались в ловушке и им некуда идти.

«Некоторые могут взять с собой только своих детей, некоторые несут всю свою жизнь в одной маленькой сумке. Они направляются в переполненные места, где приюты уже переполнены семьями. Они потеряли все и нуждаются во всем», — подчеркнул дипломат.

По данным ООН, большинство из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. При этом дипломаты ООН признают, что в секторе нет безопасных районов.