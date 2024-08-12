Прекращение огня в Газе «все еще возможно», однако остается риск, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в региональную войну. Об этом 11 августа заявил президент США Джо Байден в интервью CBS.

«И я работаю буквально каждый божий день — и вся моя команда — над тем, чтобы это не переросло в региональную войну. Но это легко может произойти», — подчеркнул глава Белого дома.

Репортеры спросили Байдена, возможно ли прекращение огня в этом конфликте до того, как он уйдет с должности. Президент ответил, что это все еще возможно и пообещал сконцентрироваться на этой проблеме до конца своего срока.

Байден напомнил, что еще в мае предложил план по урегулированию войны в Газе, который был одобрен G7 и Советом Безопасности ООН. План остается жизнеспособным, подчеркнул политик. Именно на основе этого предложения идут переговоры Израиля и ХАМАС все последние дни, отметил Байден.

США, Катар и Египет 8 августа опубликовали заявление, в котором призвали ХАМАС и Израиль вернуться за стол переговоров 15 августа. Цель переговоров будет состоять в том, чтобы «закрыть все оставшиеся пробелы и начать реализацию сделки без дальнейших задержек», согласно заявлению трех лидеров.

Перед публикацией совместного заявления госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что переговоры находятся на «заключительной стадии».

«Переговоры достигли завершающей стадии, и они [лидеры] согласились с необходимостью как можно скорее довести этот процесс до конца. Критически важно, чтобы все стороны работали над завершением соглашения как можно скорее», — подчеркнул Блинкен.

Опасения по поводу региональной эскалации как никогда высоки: весь Ближний Восток готовится к реакции Ирана на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в чем иранские власти обвиняют Израиль. Тель-Авив свою причастность отрицает. Хотя Иран пообещал принять ответные меры, он заявил, что поддержит любое соглашение по Газе, принятое ХАМАС.