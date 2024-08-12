Медицинские работники Израиля отмечают рост употребления наркотиков среди израильских военных с начала вторжения в Газу, пишет агентство AFP. Врачи отмечают всплеск злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также другие виды аддиктивного поведения среди военнослужащих.

Один из солдат израильской армии Йони, который попросил использовать псевдоним для защиты своей частной жизни, рассказал AFP, что раньше он уже принимал наркотики в рекреационных целях, но «после войны ситуация действительно ухудшилась».

Психиатр Шауль Лев-Ран, основатель Израильского центра по борьбе с зависимостью, заявил агентству, что решение военных употреблять наркотики — «естественная реакция на эмоциональный стресс и поиск облегчения‎»‎‎‎.

«‎Мы наблюдаем впечатляющий рост потребления различных седативных веществ, вызывающих зависимость», — признал доктор.

Исследование, проведенное его командой в центральном городе Нетания, обнаружило «связь между косвенным воздействием событий 7 октября и увеличением потребления веществ, вызывающих зависимость» примерно на 25%.

Доктор Лев-Ран рассказал AFP, что врачи страны выявили рост употребления «рецептурных препаратов, запрещенных наркотиков, алкоголя или аддиктивного поведения, такого как азартные игры».

По словам доктора, Израиль уже «в начале эпидемии, в которой у широких слоев населения разовьется зависимость от веществ».

Согласно исследованию, проведенному в ноябре и декабре на репрезентативной выборке из 1000 израильтян, каждый четвертый житель Израиля увеличил потребление веществ, вызывающих зависимость.

В 2022 году, до войны, каждый седьмой боролся с наркотической зависимостью.

Агентство AFP связалось с Палестинской администрацией, которая сообщила, что не располагает эквивалентными данными о зависимости и психическом здоровье на палестинских территориях.

Кроме того, исследование Израильского центра по борьбе с зависимостями показало, что употребление снотворных и обезболивающих также резко возросло — на 180% и 70% соответственно.