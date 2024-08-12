Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. Он обозначил главную задачу для Министерства обороны.

«Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц», — заявил российский президент.

Путин предупредил о продолжении «попыток дестабилизации» со стороны Украины в приграничных регионах России, включая Брянскую область. По его словам, цель Украины — «посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство».

Президент исключил возможность переговоров с украинскими властями после атак на российские регионы, заявив: «Ну, а о каких переговорах вообще может идти речь?»

С 6 августа в Курской области продолжаются бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Ранее Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, и ситуация остается «сложной».

Украина назвала целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин же охарактеризовал действия Украины как «масштабную провокацию» и пообещал ответить.