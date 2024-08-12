Министра иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом сообщил представитель турецкого МИД Онджу Кечели на платформе Х.

«В ходе беседы, которая состоялась по просьбе другой стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и рост напряженности в регионе», - говорится в сообщении.

«Отметив, что ХАМАС ранее демонстрировал конструктивное отношение к прекращению огня, министр Фидан сказал, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня», - продолжается в заявлении.

Министр Фидан добавил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство и что Израиль должен воздерживаться от провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации конфликтов», - отмечается в сообщении представителя МИД Турции.