ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Министр Фидан обсудил с госсекретарем США переговоры по Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим американским коллегой. Они обсудили усилия по достижению мира в Газе и региональную деэскалацию
Министр Фидан обсудил с госсекретарем США переговоры по Газе
Фото: AP / Others
12 августа 2024 г.

Министра иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом сообщил представитель турецкого МИД Онджу Кечели на платформе Х.

«В ходе беседы, которая состоялась по просьбе другой стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и рост напряженности в регионе», - говорится в сообщении.

«Отметив, что ХАМАС ранее демонстрировал конструктивное отношение к прекращению огня, министр Фидан сказал, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня», - продолжается в заявлении.

Министр Фидан добавил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство и что Израиль должен воздерживаться от провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации конфликтов», - отмечается в сообщении представителя МИД Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us