Пресс-секретарь партии Справедливости и развития Омер Челик сделал заявления для прессы после заседания Центрального исполнительного комитета, прошедшего под председательством президента и председателя партии Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Эта бесчеловечная и катастрофическая картина в Газе становится все более и более ужасающей. Мы все вместе увидели это на последних снимках. Хотя бы тот факт, что люди массово переселяются по Газе, спасаясь от смерти, показывает, в какой обездоленности они там живут. Во время последних бомбардировок даже до тел людей невозможно добраться. В мешки собирают раздробленные тела», - посетовал Челик.

«Правительство Нетаньяху должно быть привлечено к ответственности», - добавил он.

«Сегодня Франция, Германия и Великобритания призвали к полному открытию гуманитарного доступа в Газу. Разумеется, эти призывы исходят не только от исламского мира. Это призывы всех демократических стран, всех стран, которым небезразлична судьба Газы. Но Израиль не подчиняется ни одному из этих призывов», - сказал Челик.

«Каковы будут санкции против Израиля, который никак не отвечает на эти призывы, кроме как убийством еще большего количества людей?», - продолжил турецкий чиновник.

Представитель правящей партии также раскритиковал израильских министров за их бесчеловечные заявления и поступки.

«Министр иностранных дел Израиля продолжает вести себя как гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп. Все они из группировки Нетаньяху и соревнуются друг с другом в массовых убийствах и безнравственности. <…> Это отвратительная выходка, это преступление против человечества», - сказал Челик.

«В Международном суде Турция стала стороной по иску, поданному против Израиля за геноцид. Мы надеемся, что в будущем процесс пойдет быстрее и что все государства присоединятся к иску [против Израиля]», - заключил он.