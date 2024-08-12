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Самый жаркий июль за 175 лет
Июль 2024 года стал самым теплым за 175 лет метеорологических наблюдений, а площадь антарктического льда находилась на минимальной отметке
Самый жаркий июль за 175 лет
Фото: Reuters / Others
12 августа 2024 г.

Согласно отчету Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликованному в понедельник, июль стал самым теплым за всю историю наблюдений, что ознаменовало также 14-й месяц подряд рекордной глобальной температуры.

Средняя температура поверхности Земли в июле была на 1,21 C выше средней температуры XX века. Этот июль стал самым жарким за 175 лет наблюдений NOAA.

В Африке, Европе и Азии был отмечен самый теплый июль за всю историю наблюдений, а в Северной Америке - второй самый теплый июль, уточняется в докладе.

Температура мирового океана стала второй самой высокой за всю историю наблюдений, 15 месяцев подряд достигая рекордных значений.

В отчете также отмечается, что площадь снежного покрова Северного полушария и площадь мирового океанического льда были ниже средних значений, а площадь антарктического льда стала второй самой маленькой за всю историю наблюдений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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