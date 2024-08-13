Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник обвинила министра обороны Йоава Галанта в принятии «антиизраильского нарратива».

Ранее, во время заседания комитета по иностранным делам и обороне в израильском парламенте, Галанта спросили, почему Израиль до сих пор не начал более широкомасштабные военные действия в Ливане.

Он ответил, что «сегодняшние условия для войны в Ливане не похожи на те, что были в начале [этой] войны», имея в виду войну в Газе.

«Я слышу всех этих героев с военными барабанами, «абсолютной победой» и прочей чепухой», - добавил Галант.

«Абсолютная победа» - это военный лозунг, часто используемый Нетаньяху и его соратниками из ультраправого лагеря, подразумевающий полное уничтожение ХАМАС в Газе.

В ответ на высказывания Галанта в офисе Нетаньяху заявили: «Когда Галант принимает антиизраильскую точку зрения, он вредит шансам на достижение сделки по освобождению пленных».

«У Израиля есть только один выход: добиться решительной победы, что означает ликвидацию военного и правительственного потенциала ХАМАС и освобождение наших заложников - и эта победа будет достигнута», - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

О напряженных отношениях Нетаньяху с Галантом известно с самого начала войны в Газе в октябре 2023 года.

В прошлом месяце израильский телеканал Channel 12 сообщил, что премьер-министр не дал Галанту возглавить совещание с руководителями оборонных ведомств по соглашению о прекращении огня.

Галант был возмущен этим шагом, заявив, что это затрудняет подготовку израильских органов безопасности к переговорам, сообщает 12-й канал.

Прокурор Международного уголовного суда в настоящее время добивается выдачи ордеров на арест обоих политиков за их участие в войне Израиля с сектором Газа.

Галанту и Нетаньяху предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая голод мирных жителей как метод ведения войны, умышленное причинение огромных страданий, умышленное убийство, преднамеренные нападения на гражданское население и истребление, а также другие обвинения.