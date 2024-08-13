В понедельник Южная Африка поприветствовала участие Турции в иске о геноциде против Израиля в Международном суде ООН (МС ООН). В МИД ЮАР отметили, что это «привнесет новую перспективу».

«Присоединение Турции позволит высшему суду взглянуть на дело с новой точки зрения», - заявил Рональд Ламола, министр международных отношений и сотрудничества.

Присоединение Турции к делу Южной Африки против Израиля «показывает, насколько основательно это дело», - сказал Ламола.

На прошлой неделе Анкара подала заявление о присоединении к иску о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, возбужденному Южной Африкой против Израиля.

Таким образом Турция стала седьмым государством, вмешавшимся в процесс, после Никарагуа, Колумбии, Ливии, Мексики, Палестины и Испании.

ЮАР возбудила дело о геноциде против Израиля в Международном суде 26 декабря 2023 года. Тель-Авиву вменяется нарушение Конвенции о геноциде 1948 года в связи с военными действиями в секторе Газа.