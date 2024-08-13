Сотни израильских поселенцев во вторник утром ворвались в комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под усиленной охраной израильских войск для проведения религиозного мероприятия. Это действие спровоколировало напряженность с палестинскими мусульманами, находившимися в священном месте.

По данным Исламского департамента вакуфов Иордании, около 1600 израильских поселенцев совершили обход комплекса и провели талмудические религиозные ритуалы. Сообщалось также, что израильские поселенцы размахивали израильскими флагами во время вторжения в комплекс мечети.

Вторжение поселенцев в комплекс мечети Аль-Акса произошло в ответ на призыв экстремистских еврейских групп отметить Тиша бе-Ав - ежегодный еврейский день поста, знаменующий несколько бедствий в еврейской истории. Об этом сообщило официальное палестинское информационное агентство Wafa.

Израильские силы закрыли дороги, ведущие к Старому городу Иерусалима, развернули сотни солдат и фактически установили в районе в «военное положение», введя строгие ограничения для палестинцев, пытающихся войти в мечеть.

Мечеть Аль-Акса считается третьим по святости местом в исламе. Евреи называют эту территорию Храмовой горой, считая ее местом расположения двух древних еврейских храмов. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. В 1980 году Израиль аннексировал весь город, что не нашло признания международного сообщества.