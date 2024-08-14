Президент США Джо Байден впервые официально прокомментировал наступление украинских войск в Курской области России. По его словам, эта ситуация ставит Владимира Путина перед настоящей дилеммой.

«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно активно», — заявил Байден журналистам в Новом Орлеане.

Владимир Путин ранее охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию», утверждая, что Киев пытается улучшить свои переговорные позиции с помощью западных союзников. Президент РФ потребовал от Минобороны вытеснить противника с российской территории.

По данным украинской стороны, ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Украинские дипломаты подчеркивают, что целью операции является обеспечение безопасности приграничной Сумской области Украины от обстрелов.

12 августа Владимир Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами, которые призвали Белый дом разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.