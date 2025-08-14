Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Как передает издание Liga.net, об этом сообщили в ВМС Украины.

Отмечается, что средствами разведки ВМС был получен радиоперехват о потере связи с самолетом, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.

Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.