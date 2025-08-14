ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Российский истребитель взлетел над морем и исчез
Поисково-спасательная операция продолжается
Российский истребитель взлетел над морем и исчез
Российский истребитель Су-30СМ / TRT Russian
14 августа 2025 г.

Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Как передает издание Liga.net, об этом сообщили в ВМС Украины.

Отмечается, что средствами разведки ВМС был получен радиоперехват о потере связи с самолетом, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.

Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.

Читайте также

В украинских ВМС уточнили, что ВС России проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Обнаружить пилотов истребителя пока не удалось.

СвязанныеTRT Global - Буря перед затишьем? Москва и Киев усиливают удары
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us