14 августа 2025 г.
Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Как передает издание Liga.net, об этом сообщили в ВМС Украины.
Отмечается, что средствами разведки ВМС был получен радиоперехват о потере связи с самолетом, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.
Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.
В украинских ВМС уточнили, что ВС России проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Обнаружить пилотов истребителя пока не удалось.
СвязанныеTRT Global - Буря перед затишьем? Москва и Киев усиливают удары