ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп оценил шансы договориться с Путиным
Президент США заявил, что в случае успеха проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским
Трамп оценил шансы договориться с Путиным
Trump / AP
14 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп предположил, что вероятность неудачного завершения его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивается в 25%. В случае успешного итога он пообещал созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и «договориться о следующей встрече».

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то никому звонить не буду. Я поеду домой», — подчеркнул американский президент в эфире Fox News.

«Эта встреча является началом второй встречи, но существует 25-процентная вероятность того, что она не будет успешной»,— сказал Дональд Трамп 

Читайте также

Трамп заявил, что не уверен, придут они с Путиным к соглашению о немедленном прекращении огня в Украине.

«Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — сказал Трамп.

Заявление Трампа прозвучало накануне его запланированной встречи с Путиным на Аляске. Эта встреча высокого уровня станет первым визитом российского лидера в США за последнее десятилетие.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us