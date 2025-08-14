Президент США Дональд Трамп предположил, что вероятность неудачного завершения его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивается в 25%. В случае успешного итога он пообещал созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и «договориться о следующей встрече».

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то никому звонить не буду. Я поеду домой», — подчеркнул американский президент в эфире Fox News.

«Эта встреча является началом второй встречи, но существует 25-процентная вероятность того, что она не будет успешной»,— сказал Дональд Трамп