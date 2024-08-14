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Сколько россиян сдались в плен в Курской области?
Владимир Зеленский рассказал, какая часть Курской области находится под контролем ВСУ и сколько российских солдат взяты в плен
Сколько россиян сдались в плен в Курской области?
Фото: скриншот / Others
14 августа 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сдаче в плен сотен российских солдат и гуманном обращении с ними. Он также заявил, что украинские войска контролируют 74 населенных пункта в Курской области РФ.

«Начальник Генштаба доложил, что наши войска контролируют 74 населенных пункта в Курской области .<…> Сотни российских солдат уже сдались в плен, и со всеми ними будут обращаться гуманно», - сказал Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Зеленскому, что группировки ВСУ продолжают вести боевые действия в Курской области. По данным Сырского, ВСУ контролируют на данный момент около 1000 кв. км территории РФ.

После начала украинского наступления в Курской области в социальных сетях стали публиковаться видеоролики с десятками сдавшихся в плен российских солдат. Среди них также видеозаписи, на которых запечатлены, как утверждается, бойцы чеченского спецназа «Ахмат». Во вторник командир чеченского подразделения Апти Алаудинов признал попадание в плен пяти бойцов отряда «Ахмат Чечня», но при этом заявил, что они не имеют отношения к спецназу «Ахмат».

«Чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец. <…> [Для чеченца] нет ничего позорней, чем попасть в плен», - добавил Алаудинов в видообращении на своем телеграм-канале.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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