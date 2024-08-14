Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое шокировало бы руководство в Москве и поставило бы президента РФ Владимира Путина в невыгодное положение. Об этом со ссылкой на неназванных западных чиновников пишет агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, Украина долгое время вынашивала идею с прорывом границы. При этом, по его словам, администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз поддержали военное вторжение на российскую территорию впервые после Второй мировой войны.

Хотя на прошлой неделе представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина не уведомляла Вашингтон о подготовке вторжения в Курскую область.

Анонимный чиновник, связанный с западной разведкой, подтвердил Bloomberg, что Киев не раскрывал информацию о готовящейся атаке до ее начала. Руководство в Киеве не делилось конкретной информацией об усилиях в Курской области, пока они не продвинулись достаточно далеко, отметил источник.

По его словам, союзники по НАТО решили не выступать против вторжения, однако не верят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут удержать российскую территорию. Однако сама операция по захвату региона, по крайней мере, имеет решающее значение, чтобы показать, что Киев может бросить вызов Кремлю.

Поскольку украинские военные за последние полгода заняли оборонительные позиции, а РФ добивалась незначительных успехов на поле боя в этом году, нападение через границу рассматривалось как попытка переломить ситуацию в пользу Киева, пишет издание.

Глава ВСУ Александр Сырский заявил, что за неделю с начала атаки военные захватили примерно 1000 кв км приграничного региона. Это почти столько же, сколько Россия успела захватить с начала текущего года (около 1300 кв км). Курскую область покинули более 120 тыс. жителей.