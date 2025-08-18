Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и президента Владимира Путина 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже вызвала широкий отклик мировых лидеров. Переговоры, продолжавшиеся около трех часов, не привели к соглашению о прекращении огня в российско-украинской войне, но стали важным шагом для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Великобритания призывает к «справедливому миру», в Германии обсуждают возможную отправку войск в Украину, а Италия предлагает гарантии «вдохновленные статьей 5 НАТО».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул необходимость «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Он заявил, что Великобритания готова поддержать мирное соглашение без предварительного прекращения огня, если оно обеспечит долгосрочную безопасность. Стармер отметил, что война, идущая более трех лет, затрагивает не только Украину, но и всю Европу, включая британские семьи. Он отправился в Вашингтон для переговоров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить детали возможных гарантий.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль не исключил такой возможности, тогда как министр иностранных дел Йоханн Вадефуль категорически отверг идею, ссылаясь на присутствие немецких войск в Литве. Немецкие политики подчеркнули важность единого европейского фронта и сохранения поддержки США в вопросах безопасности.

«Бундесвер уже дислоцировал бригаду в Литве. Размещение дополнительных немецких солдат в Украине, скорее всего, оказалось бы для нас чрезмерным бременем», — заявил Вадефуль.