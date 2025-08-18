Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и президента Владимира Путина 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже вызвала широкий отклик мировых лидеров. Переговоры, продолжавшиеся около трех часов, не привели к соглашению о прекращении огня в российско-украинской войне, но стали важным шагом для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Великобритания призывает к «справедливому миру», в Германии обсуждают возможную отправку войск в Украину, а Италия предлагает гарантии «вдохновленные статьей 5 НАТО».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул необходимость «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Он заявил, что Великобритания готова поддержать мирное соглашение без предварительного прекращения огня, если оно обеспечит долгосрочную безопасность. Стармер отметил, что война, идущая более трех лет, затрагивает не только Украину, но и всю Европу, включая британские семьи. Он отправился в Вашингтон для переговоров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить детали возможных гарантий.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль не исключил такой возможности, тогда как министр иностранных дел Йоханн Вадефуль категорически отверг идею, ссылаясь на присутствие немецких войск в Литве. Немецкие политики подчеркнули важность единого европейского фронта и сохранения поддержки США в вопросах безопасности.
«Бундесвер уже дислоцировал бригаду в Литве. Размещение дополнительных немецких солдат в Украине, скорее всего, оказалось бы для нас чрезмерным бременем», — заявил Вадефуль.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала встречу «проблеском надежды» для мирных переговоров. Она выделила итальянское предложение, по аналогии со статьей 5 НАТО, о коллективных гарантиях безопасности для Украины: «Отправной точкой предложения является определение пункта о коллективной безопасности, который позволил бы Украине воспользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае, если она снова подвергнется нападению».
Мелони подтвердила необходимость давления на Россию и обеспечения надежных гарантий для Киева. Европейские лидеры, включая Мелони, планируют в Вашингтоне уточнить детали этих гарантий, не рассчитывая на немедленное подписание соглашения. Зеленский, в свою очередь, настаивает на участии Украины в переговорах и усилении санкций против России.
Тем временем президент США резко раскритиковал американские СМИ, назвав их «fake news» за предвзятое освещение саммита. По его словам, даже если бы Россия сдала Москву и Санкт-Петербург, СМИ все равно назвали бы это провалом.
«Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и заявила: «Мы сдаемся, мы признаем поражение, мы капитулируем, мы ОТДАЕМ Украине и великим Соединенным Штатам Америки [...] Москву, Санкт-Петербург и все земли вокруг них в радиусе тысячи миль», то подконтрольные СМИ и их подельники-демократы все равно заявили бы, что это был позорный день для Дональда Трампа и один из худших дней в истории нашей страны», - написал Трамп.