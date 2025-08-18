В ночь с 16 на 17 августа украинские войска нанесли удар по российской военной колонне на трассе Рыльск-Хомутовка в Курской области. В результате атаки серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абачев, заместитель командующего группировкой войск «Север» Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, уточнив, что генерал находится в тяжелом состоянии.

По данным Главного управления разведки Украины, Абачева эвакуировали самолетом военно-транспортной авиации в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. Врачи были вынуждены ампутировать ему руку и ногу из-за полученных травм. Украинская разведка подтвердила, что удар по колонне произошел в приграничном районе Курской области, где Абачев находился в момент атаки.