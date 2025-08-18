В ночь с 16 на 17 августа украинские войска нанесли удар по российской военной колонне на трассе Рыльск-Хомутовка в Курской области. В результате атаки серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абачев, заместитель командующего группировкой войск «Север» Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, уточнив, что генерал находится в тяжелом состоянии.
По данным Главного управления разведки Украины, Абачева эвакуировали самолетом военно-транспортной авиации в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. Врачи были вынуждены ампутировать ему руку и ногу из-за полученных травм. Украинская разведка подтвердила, что удар по колонне произошел в приграничном районе Курской области, где Абачев находился в момент атаки.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что генерал проходит лечение в одном из лучших военно-медицинских центров страны. Состояние Абачева оценивается как тяжелое, но стабильное. Причину ранения российская сторона не уточнила, однако информация украинской разведки указывает на целенаправленный удар по военной колонне.
Тем временем, по данным украинской стороны, за минувшие сутки украинская армия вступила в 182 боевых столкновения с российскими войсками, из которых 58 произошли в Покровском секторе. По данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла четыре ракетных удара, 80 авиаударов с использованием 152 управляемых бомб, применила 5132 дрона-камикадзе и провела 5173 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, включая 73 с применением реактивных систем залпового огня.