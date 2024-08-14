Двое американцев палестинского происхождения подали иск против правительства США. Один из них был внесен в черный список, запрещающий авиаперелеты, а другой — в число тех, за кем следят спецслужбы из-за их активной деятельности и выступлений против войны в Газе.

Мустафа Зейдан и Усама Абу Иршаид подали иск в понедельник.

Абу Иршаид — директор палестинской правозащитной группы «Американские мусульмане за Палестину» — ранее находился в списке тех, за кем осуществляется наблюдение. Он был исключен из него в 2017 году, однако в июне этого года, возвращаясь из заграничной поездки, Абу Иршаид узнал, что он снова попал в этот список.

Он не смог распечатать посадочный талон в киоске самообслуживания в аэропорту, а когда подошел к стойке обслуживания, ему выдали посадочный талон с надписью «SSSS» (Secondary Security Screening Selection; отбор на вторичный контроль безопасности — ред.).Затем он был задержан федеральными агентами США, которые начали расспрашивать о его деятельности в Палестине.

Абу Иршаид сообщил изданию Middle East Eye, что его супруга и дочь также попали в список подозрительных лиц.

Мустафе Зейдану, другому истцу по этому иску, вообще запретили выезжать за границу.

Он узнал о своей ситуации после того, как в марте попытался вылететь из Лос-Анджелеса в Иорданию, куда он регулярно ездит навестить больную мать.

В этот раз, после прибытия в аэропорт, федеральные агенты сообщили ему, что «ему запрещено садиться на рейс из-за его статуса в секретном правительственном списке», говорится в иске.

Там же говорится, что Зейдан понятия не имеет, почему его включили в этот список, ведь он уже много раз без проблем совершал поездки в Иорданию.

Единственное, что изменилось в его жизни с момента последней поездки, — это организация еженедельных акций протеста с призывом положить конец соучастию США в войне в Газе, войне, которую правозащитные группы, эксперты по правам человека и несколько стран называют геноцидом.

Совет по американо-исламским отношениям, при поддержке которого Зейдан и Абу Иршаид подали иск, уже несколько раз судился с правительством по поводу использования списков, запрещающих летать на самолетах, составленных против американцев-мусульман. Последнее такое дело рассматривалось в октябре 2023 года.

Другое дело, касающееся использования правительством запрета на полеты в отношении американцев мусульманского и арабского происхождения, дошло до Верховного суда в 2020 году. Тогда высший судебный орган страны постановил, что лица, внесенные в запретный список ФБР за отказ шпионить за своими общинами, могут подавать в суд на отдельных агентов ФБР.