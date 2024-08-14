Конституционный суд Таиланда в среду обвинил премьер-министра Сеттху Тхависина в серьезных нарушениях этических норм и временно отстранил его от должности. За это решение проголосовали пятеро из девяти судей. Этот шаг привел к отставке всего кабинета министров. Решение суда было вынесено спустя год после всеобщих выборов.

61-летнего Сеттху Тхависина обвинили в назначении юриста Пичита Чуэнбана министром правительства, несмотря на его судимость за коррупцию в 2008 году. Суд посчитал, что премьер-министр осознавал возможные риски этого назначения, но все равно одобрил его кандидатуру. Чуэнбан занимал пост министра всего месяц и ушел в отставку в мае, сообщает Bangkok Post.

Сеттха Тхависин заявил, что принимает решение суда. Голосование по кандидатуре нового премьер-министра назначено на пятницу, 16 августа, и пройдет в парламенте. Предполагается, что нового главу правительства выдвинет правящая коалиция из 11 партий, сформировавшаяся по итогам прошлогодних выборов.

Партия «Движение вперед», одержавшая победу на выборах, не была допущена к формированию правительства из-за решения сената. В августе суд распустил эту партию за обсуждение законопроекта, предполагающего отмену уголовной ответственности за критику монархии, а ее лидерам было запрещено заниматься политической деятельностью.

В июне правительство Сеттхи Тхависина заявило о намерении Таиланда присоединиться к БРИКС. Ожидается, что заявка будет рассмотрена на саммите организации в Казани в октябре.