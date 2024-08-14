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Президент Эрдоган обсудил с Махмудом Аббасом ситуацию в Палестине
В ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку палестинскому народу и подчеркнул необходимость международного давления на Израиль для прекращения насилия
Президент Эрдоган обсудил с Махмудом Аббасом ситуацию в Палестине
Президент Эрдоган обсудил с Махмудом Аббасом ситуацию в Палестине / Others
14 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Президентском комплексе в Анкаре. В ходе беседы, о которой сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции, обсуждались израильские нападения на палестинские территории, шаги, необходимые для достижения постоянного прекращения огня, а также текущие события в регионе.

Турецкий лидер заверил Аббаса, что Турция продолжит поддерживать справедливое дело Палестины, прилагая усилия для остановки Израиля и усиления давления международного сообщества на израильские власти.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Израиль продолжает убивать мирных жителей, включая младенцев, в Газе, выселять невинных палестинцев, атаковать школы, больницы и укрытия для мирных жителей, обрекая людей на голод и жажду. Он также заявил, что молчание некоторых западных стран и их продолжение помощи Израилю недопустимо.

Президент Турции призвал страны, особенно исламский мир, к активизации усилий для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе и бесперебойной доставки гуманитарной помощи палестинцам.

В завершение встречи президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что Махмуд Аббас выступит завтра с речью в Великом национальном собрании Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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